Calciomercato Milan – Kessie si avvicina al Barcellona: le cifre

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessie, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, può andare al Barcellona

Il Milan sul calciomercato con ogni probabilità dovrà rinunciare a Franck Kessie . Come tutti sanno, il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno, ma l'accordo tra le parti sembra essere molto lontano. Per questo motivo, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero dei contatti sempre più frequenti tra l'entourage dell'ivoriano e il Barcellona .

Il Barcellona avrebbe offerto a Kessie uno stipendio da 6,5 milioni netti dopo una proposta da 5,8 milioni di euro. La cifra è simile a quella offerta dal Milan, ma in realtà stanno entrando in gioco anche altri fattori di natura diplomatica. Come scritto dalla rosea, infatti, il centrocampista si aspettava un riconoscimento già nelle stagioni precedenti, quando addirittura era stato vicino a giocare nel Monaco. Il club rossonero in quel momento aveva altre priorità (come i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu) e dunque si è deciso di aspettare, anche se evidentemente la strategia non si è rivelata vincente.