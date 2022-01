Calciomercato Milan – Kerkez ceduto all’AZ Alkmaar: i possibili motivi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Milos Kerkez si trasferirà all'AZ Alkmaar. La cessione ha colto un po' di sorpresa i tifosi

Salvatore Cantone

Il Milan sul calciomercato ha deciso di cedere Milos Kerkezall'AZ Alkmaar. Come vi abbiamo raccontato questa mattina, i rossoneri hanno deciso di cedere il terzino sinistro a titolo definitivo, con le visite mediche che sono state già programmate.

La notizia ha colto un po' di sorpresa l'ambiente rossonero. Ovviamente ci riferiamo ai tifosi, che probabilmente si aspettavano di vedere in azione l'ungherese, di cui si è sempre parlato un gran bene. Da quello che si è visto in Primavera Kerkez è un terzino bravo soprattutto bravo a spingere, ma che deve migliorare a difendere, cosa fondamentale soprattutto in Italia.

Chissà, magari Kerkez meritava una chance come vice di Theo-Hernandez, visto che Ballo-Toure non sta incantando, per usare un eufemismo, ma va detta anche un'altra cosa. La dirigenza rossonera ha sempre dimostrato di vederci lungo, e quindi evidentemente Kerkez non dà delle sufficienti garanzie tecniche o comunque non si vedono delle evidenti prospettive di crescita.

Sarà il campo, come sempre, a dire se il Milan avrà avuto ragione o torto a fare questa scelta. Kerkez magari diventerà un grande giocatore o magari sarà un giocatore "normale". Solo il tempo ce lo dirà. Di sicuro sarebbe stato interessante vedere in azione l'ungherese, che non ha avuto la possibilità di mettersi in mostra in prima squadra. In questa stagione, tra campionato, Coppa Italia e Youth League, il giovane ungherese ha collezionato 19 presenze con la squadra di Giunti. In bocca al lupo al classe 2003. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>

