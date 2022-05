Mercato Milan – Kalulu stoppa anche Botman? Oggi è inamovibile

Il Milan, sul calciomercato, ha in pugno Sven Botman del Lille. Ma con un Pierre Kalulu così il difensore olandese è così necessario?

Renato Panno

Parte tutto da lontano quando, nel calciomercato di gennaio, il Milan si è trovato a fronteggiare la pesantissima assenza di Simon Kjaer. Durante la partita contro il Genoa, il ginocchio del danese ha fatto crack e ha salutato anzitempo questa stagione. La dirigenza, dunque, ha fatto le dovute valutazioni per trovare un sostituto e ha trovato in Sven Botman il calciatore ideale. C'era soltanto un piccolo grande problema: l'altissima valutazione del cartellino a causa della mancata volontà del Lille di cederlo. Il diktat del non comprare tanto per farlo ha spinto i rossoneri ad un immobilismo che ha creato qualche malumore. Ma nessuno aveva fatto i conti con Pierre Kalulu.

Il francese, fino a quel momento, aveva collezionato qualche sporadica presenza, ma non era affatto considerato un calciatore capace di sostituire un leader tecnico come Kjaer. Davanti a lui, oltre a Fikayo Tomori, c'era Alessio Romagnoli. Il capitano però, tra infortuni e prestazioni non brillanti, non ha mai dato l'apporto sperato. E allora ecco che l'ex Lione è salito in cattedra. Negli ultimi sei mesi Kalulu non ha praticamente sbagliato una partita: Stefano Pioli gli ha dato fiducia e lui ha sfruttato al massimo le occasioni. Velocità, forza, anticipi e personalità sono le caratteristiche migliori che descrivono un calciatore moderno, forte e, al momento, assolutamente inamovibile.

Parallelamente il Milan ha continuato a lavorare sulla pista Sven Botman. Una trattativa durata mesi che sembra in dirittura d'arrivo. L'olandese è un calciatore di assoluto livello, ma a questo punto una domanda sorge spontanea: serve davvero? Come si farebbe a declassare ad alternativa di lusso un Kalulu che, insieme a Tomori, ha barricato la porta per diverse volte in questa stagione? L'interrogativo si sta imponendo con sempre più forza. Bisogna vedere in che modo si risolverà. Una cosa è certa: questo Kalulu è un gioiello al quale sarebbe difficile rinunciare. Le Top News di oggi sul Milan: indizio Renato Sanches, parla Junior Messias e calciomercato

