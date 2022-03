Calciomercato Milan – Kalulu al top: il Diavolo è pronto a blindarlo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Pierre Kalulu sta disputando un'ottima stagione. Pronto il rinnovo per il difensore

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla crescita di Pierre Kalulu . Nell'estate 2020 il francese è arrivato al Milan senza neanche una presenza in prima squadra. Nel marzo 2022, quindi in meno di due anni "Pierino" è stato protagonista, da titolare, di una grande prova contro il Napoli di Osimhen. Non è la prima volta che l'ex Lione si dimostra sicuro e affidabile.

Ecco perchè il Milan sul calciomercato è pronto a blindare Kalulu. Non c'è fretta, visto che il contratto scade nel 2025, ma la società è pronto a firmare un nuovo accordo fino al 2026 con un aumento dell'ingaggio che passerebbe dai 600mila euro attuali a poco più di un milione di euro. Insomma, il Diavolo non vuole farsi sfuggire un giocatore che in poco tempo, contro ogni pronostico, è diventato molto importante. Intanto per il Milan spunta un nome inaspettato a costo zero.