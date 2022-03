Calciomercato Milan – Junior Messias, due mesi per decidere il futuro

Le ultime sul calciomercato del Milan: in bilico il futuro di Junior Messias in rossonero. Maldini deve decidere se riscattare il brasiliano

Il Milan sul calciomercato pensa al riscatto di Junior Messias. Come viene riportato da Tuttosport, il brasiliano ormai si è preso il posto da titolare ai danni di Alexis Saelemaekers e in generale sta vivendo un'annata da protagonista. Arrivato con scetticismo, Messias ha segnato un gol importantissimo contro l'Atletico Madrid in Champions League e realizzato fino a questo momento 4 reti in Serie A.

Un buon andamento quello di Messias, anche se nelle ultime prestazioni non è stato esaltante. Stagione positiva nel complesso, ma tutti concordano sul fatto che il brasiliano possa fare ancora di più. In estate il Milan ha pagato al Crotone 2,6 milioni per il prestito e per riscattarlo dovrebbe versare altri 5,6 milioni. Un'operazione che andrà valutata bene, soprattutto se la società decidesse di un investire su un profilo come quello di Domenico Berardi.Insomma, Messias deve spingere e guadagnarsi la conferma in questi ultimi mesi della stagione. Intanto per il Milan spunta un nome inaspettato a costo zero.