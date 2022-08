Mercato Milan, dalla Danimarca: “Kjaer decisivo nell’affare Onyedika”

Jorn Just Kristensen, capo dell’area sport del giornale Herning Folkeblad, ha parlato di Raphael Onyedika, obiettivo di mercato del Milan

Carmelo Barillà

Jorn Just Kristensen, capo dell’area sport del giornale Herning Folkeblad, ha parlato di Raphael Onyedika, obiettivo di mercato del Milan. Questo l'intervento del giornalista danese a Calciomercato.it in onda su TVPlay: "Parliamo di un ragazzo dal grande potenziale, che sta crescendo anno dopo anno. Nella stagione 20/21 è stato ceduto in prestito ed è migliorato tanto, è stato eletto giovane dell’anno dopo le prestazioni nella stagione che si è appena chiusa. Si muove al meglio come centrocampista difensivo. Ma con il suo strapotere fisico è in grado anche di creare grattacapi alle linee difensive avversarie. Può dunque agire anche da mezzala, è l’esplosività delle gambe la sua caratteristica principale".

Ma non solo. Kristensen, infatti, dice che c'è un calciatore del Milan che può diventare decisivo nella trattativa con il Midtjylland. Si tratta del danese Simon Kjaer, che da quelle parti conoscono più che bene:"Non ci sono dubbi che il giocatore voglia andare al Milan. Kjaer, che è considerato una leggenda del Midtjylland, potrebbe essere il fattore però che farà pendere la bilancia in favore del Milan. La valutazione finale di Onyedika è di circa 6/7 milioni, le decisioni su di lui saranno prese indipendentemente dal tecnico perché c’è una società forte alle spalle".

Infine, Kristensen parla del ruolo che Onyedika potrebbe avere nel Milan: "In Italia le squadre hanno 24 giocatori che sfruttano durante le partite facendo magari partire anche diversi elementi dalla panchina. Però ci sono giocatori già molto forti nel Milan come Tonali, Bakayoko, Pobega. Visto il livello potrebbe non riuscire a fare il titolare. A 21 anni è una star nel Midtjylland. Al Milan potrebbe attualmente essere una buona riserva e crescere dal punto di vista tattico, oppure potrebbe fare una stagione in una squadra più piccola, sicuramente non andrebbe al Milan a fare la star". Milan, la doppia occasione da cogliere sull'esterno destro: le ultime news di mercato