Mercato Milan – InvestCorp pensa a Lukaku come bomber ideale

Il Milan sta pensando a Romelu Lukaku come prossimo rinforzo del mercato: l'ex attaccante dell'Inter sarebbe fortemente voluto da InvestCorp

Più che l'attuale dirigenza, a volere l'ex attaccante dell'Inter sarebbe InvestCorp . Stando a quanto riportato dal sito inglese Goal, avrebbe scelto l'attaccante belga come bomber ideale per la formazione di Stefano Pioli .

Il Milan, considerate le situazioni legate a Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud, potrebbe anche cercare l'affondo decisivo per provare a riportare in Italia il colosso belga. Milan, per l'esterno offensivo si guarda in Premier: le ultime news di mercato >>>