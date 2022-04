Mercato Milan – Incontro Romagnoli-Lazio, fumata grigia: le ultime / News

Alessio Romagnoli, destinato a lasciare il Milan, è un obiettivo di mercato della Lazio. C'è stato un incontro, ma nessun accordo

Alessio Romagnoli e un futuro tutto da scrivere ma che, con ogni probabilità, non sarà al Milan. Il capitano rossonero ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e, attualmente, guadagna circa 5,5 milioni di euro a stagione. La dirigenza gli ha offerto un rinnovo al ribasso, ma non c'è la volontà di accettare la proposta. Per questo motivo il numero 13 si sta guardando intorno e sta già iniziando a compiere passi concreti in questa direzione.