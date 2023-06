Mercato Milan – Incontro interlocutorio con gli agenti di Chukwueze

Come noto, uno degli obiettivi del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato è Samuel Chukwueze, attaccante del Villarreal. Nella giornata odierna, come riferito dall'esperto Gianluca Di Marzio ai microfoni di 'Sky Sport' Geoffrey Moncada avrebbe avuto un incontro con i suoi agenti in sede. L'incontro sarebbe durato circa due ore, senza Giorgio Furlani, e sarebbe stato per lo più interlocutorio. Il Diavolo avrebbe voluto capire i numeri del nigeriano, compreso l'ingaggio, per capire se e come aprire una trattativa con il Submarino Amarillo. LEGGI ANCHE:Milan, occhi su un talento della Ligue 1 >>>