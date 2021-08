Mercato Milan – Ilicic: l’Atalanta fissa il prezzo, ma manca l’offerta / News

Le ultime sul mercato del Milan. L'Atalanta fissa il prezzo per Josip Ilicic, ma i rossoneri non hanno ancora affondato il colpo

A meno di un mese dalla chiusura ufficiale del mercato estivo, il Milan deve ancora cercare il calciatore a cui affidare la trequarti dopo la partenza di Hakan Calhanoglu. Uno dei nomi emersi in tal senso è quello di Josip Ilicic , profilo d'esperienza molto gradito soprattutto a Frederic Massara. Lo sloveno, nei giorni scorsi, ha manifestato la sua volontà di provare nuove esperienze dopo quella soddisfacente di Bergamo . L'Atalanta, dal canto suo, non si oppone e fissa il prezzo.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' il presidente Percassi vorrebbe 6-7 milioni per far partire il mancino classe 1988. Nonostante un gradimento noto ormai da mesi, però, il Milan non ha ancora avanzato nessuna offerta sul tavolo delle trattative.