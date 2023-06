Ibrahimovic lascia il Milan. Palladino: “Al Monza c’è spazio per lui”

« Zlatan è un campione, valuteremo quel che c’è da valutare – ha commentato ieri Palladino in conferenza stampa sulla questione -. Ovvio che per i grandi campioni ci sia sempre spazio . In Italia ci sono tanti grandi giocatori che vogliono venire a Monza: c’è grande appeal, la società è sana, giochiamo bene e si sta bene. Da lunedì programmeremo, abbiamo tutto giugno: non è facile trovare giocatori e uomini come quelli che servono a noi. Mi interessa che chi arriva, lo faccia con la mentalità giusta».

Palladino lo accoglierebbe a braccia aperte. Ma che garanzie può dare?

I tifosi del Monza hanno già iniziato a fantasticare sulla possibilità di avere Ibrahimovic in squadra per una stagione anche se Palladino ha voluto frenare tutti quanti ricordando di non aver «ancora parlato di giocatori con Galliani». Nei piani del club brianzolo, però, c'è anche la ricerca di un centravanti, visto che quest'anno nessuno, al Monza, è andato in doppia cifra. Ibra sarebbe l'ideale. Il punto, come sempre, è capire quali garanzie darà il suo fisico in futuro.