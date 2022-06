Mercato Milan – Ibrahimovic, indizio social: il rinnovo si avvicina / News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' mette il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, dopo la conquista dello scudetto, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per sistemare quel ginocchio che tanto gli ha dato fastidio nei mesi scorsi. Un'operazione rimandata per stare vicino alla squadra nonostante i pochi minuti in campo disputati. La prognosi non è incoraggiante perché, nelle migliori delle ipotesi, Ibra ritornerà a gennaio 2023. Nonostante ciò, però, il rinnovo di contratto non è fantascienza, anzi.