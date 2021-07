Mercato Milan – Hauge, l’Eintracht fa sul serio. Rilancio del Wolfsburg?

Le ultime sul mercato del Milan. L'Eintracht Francoforte fa sul serio per Jens Petter Hauge. Attenzione però al Wolfsburg

Dopo giorni di indiscrezioni sui tanti interessi provenienti dalla Germania per Jens Petter Hauge, si è passati dalle parole ai fatti. L'Eintrahct Francoforte ha infatti presentato un'offerta ufficiale di 7-8 milioni di euro al Milan. La società vorrebbe monetizzare di più, ma si continua a trattare per ultimare l'operazione in uscita. Non solo Eintracht: secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' c'è da monitorare la volontà del Wolfsburg, che è ugualmente interessata ad Hauge e che rimane in corsa. Rilancio in vista? Il Milan aspetta. Intanto ecco le notizie più importanti di oggi sul mercato del Milan >>>