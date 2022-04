Mercato Milan – Haller obiettivo in attacco con i soldi di ‘InvestCorp’

Possibile svolta sul calciomercato per il Milan. Con i soldi di 'InvestCorp' i rossoneri potrebbero dare l'assalto a Sebastien Haller

Tra i nomi riferiti dalla 'Rosea', per l'attacco, spunta quello di Sebastien Haller dell'Ajax. Il calciatore franco-ivoriano, in questa stagione, ha segnato ben 33 gol in 37 competizioni. Numeri da top player per un Milan che potrebbe concedersi uno degli attaccanti migliori in circolazione. Con il possibile addio di Zlatan Ibrahimović e con un Marko Lazetic forse ancora non pronto, il solo acquisto di Divock Origi potrebbe non bastare. E con un budget del genere nulla sarebbe impossibile.