Mercato Milan – Giroud domenica sera a Milano: lunedì le visite mediche

Le ultime sul mercato del Milan. Tutto fatto per Olivier Giroud, si attende solo il suo arrivo in Italia. Ecco il programma

Il Milan è pronto ad abbracciare Olivier Giroud. Dopo giorni di stand-by, i rossoneri hanno sbloccato la situazione, decidendo di corrispondere un indennizzo di 1 milione di euro + uno di bonus al Chelsea. Per questo motivo si attende soltanto il solito iter prima della firma sul contratto. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' l'attaccante arriverà a Milano nella serata di domenica per poi sostenere le visite mediche nella mattinata di lunedì. Manca davvero pochissimo, i rossoneri hanno finalmente trovato il vice di Zlatan Ibrahimovic. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: c'è fiducia sul rinnovo di Kessie. ci siamo per Giroud