Mercato Milan – Giovane difensore a zero: concorrenza Barcellona / News

Mercato Milan, il nipote d’arte come obiettivo

Si avvicina sempre di più il mercato di gennaio. Il Milan ci arriva con molta più consapevolezza degli ultimi anni. La squadra di Stefano Pioli continua a vincere e convincere e, a parte la brutta prestazione contro il Lille, si è dimostrata sempre sicura di sé e padrona del campo. Un dato di fatto che invoglia la società a cercare di migliorare ulteriormente una rosa che sta dando i frutti sperati. Il Diavolo ha terminato lo scorso mercato con una priorità non soddisfatta: quella del difensore centrale. A distanza di un paio di mesi sembra che la priorità non sia cambiata.

In tal senso, ci sono importanti aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio. Il noto esperto di mercato ha parlato di contatti avviati del Milan per Melayro Bogarde, giovane difensore centrale in forza all’Hoffenheim. Un’operazione che potrebbe essere particolarmente vantaggiosa a causa del contratto in scadenza a giugno 2021. A questo punto, Paolo Maldini potrebbe fare un’offerta al club tedesco già a gennaio, oppure aspettare a giugno per portalo in Italia a parametro zero. Ma attenzione alla concorrenza del Barcellona, che non vuole rimanere indietro e prova a fare un tentativo. Due curiosità: innanzitutto il ragazzo è il nipote di Winston Bogarde, ex giocatore proprio di Milan e Barcellona. Il secondo aneddoto si riferisce ad un vecchio interesse del Manchester City. Qui emerse la personalità del ragazzo, che dichiarò: “Non volevo andare in un club che poi mi avrebbe girato in prestito per anni“. Non da tutti rifiutare la corte di uno come Pep Guardiola. Mercato Milan: sogno Isco ancora possibile, c’è l’apertura dell’agente >>>