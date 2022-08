Mercato Milan – Dalla Germania: vicino Simic, difensore classe 2005

È un Milan che guarda non solo al calciomercato della Prima Squadra, ma anche a quello della nuova Primavera di Ignazio Abate. Stando a quanto riferisce lo 'Stuttgarter Nachrichten', il Diavolo sarebbe davvero ad un passo da Jan-Carlo Simic, difensore classe 2005 in forza allo Stoccarda. Il giocatore serbo si è messo in mostra in occasione dell'Europeo U19 andato in scena quest'estate. Simic è un compagno di squadra del milanista Marko Lazetic. Chelsea su Leao: tre top player come contropartita? Le ultime news di mercato