Mercato Milan – Gazidis: “Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu? Vi spiego

Mercato Milan, Gazidis su Donnarumma e Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato dei rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Questi gli aggiornamenti rivelati ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Le discussioni procedono. E poi non c’è nessun dubbio sulla loro professionalità, e questo è importante. Percepisco un ambiente molto positivo. Però vorrei fare una precisazione importante. La nostra è una storia collettiva, non del singolo. Quando i giocatori cantano ‘Pioli is on fire’, il coro non è realmente su Pioli, ma pensano al collettivo. In questa squadra ognuno lotta per l’altro, quando uno fa un errore c’è un grande supporto. Se mi chiedete il segreto di questa squadra, è questo. Difficile parlare solo di individualità. Si parla spesso di Ibra, ok, ma ognuno ha una storia bella e divertente da offrire. L’assenza di Zlatan ha rafforzato la squadra. E poi anche la squadra ha dato qualcosa a lui”. Clicca qui per l’intervista integrale di Ivan Gazidis >>>