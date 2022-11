Mercato Milan – Gakpo erede di Leao? Il prezzo fissato dal Psv è proibitivo

L'edizione odierna di 'Tuttosport', parlando di calciomercato, mette in primo piano il profilo di Cody Gakpo . L'attaccante olandese sta facendo molto bene ai Mondiali in Qatar: le sue prestazioni non faranno altro che attirare su di sé le attenzioni di tutte le big d'Europa. Il noto quotidiano torinese sottolinea come, in Italia, il primo club a mostrare interesse nei suoi confronti sia stato il Milan . Poi anche la Juventus.

Gakpo, valutazione altissima

Gakpo, teoricamente, sarebbe il sostituto perfetto di Rafael Leao qualora il portoghese non dovesse trovare l'accordo con il Milan per il rinnovo. Ma l'interesse del Milan si è scontrato sulle richieste 'monstre' del Psv, club proprietario del cartellino. Gli olandesi, infatti, chiedono 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. Il contratto fino al 2026 non fa che rafforzare la posizione del Psv. Per questo motivo soltanto i ricchi club di Premier League potranno mettere le mani su Gakpo: in prima fila c'è il Manchester United, che cerca un sostituto di Cristiano Ronaldo. Il baby bomber del Benfica come post-Ibra: l'idea di mercato del Milan