Mercato Milan – Gabbia via solo in prestito secco: tre le ipotesi / News

Matteo Gabbia è un nome caldo per il calciomercato in uscita del Milan. Il difensore via solo in prestito secco: tre i club interessati

Renato Panno

Matteo Gabbia è un nome molto caldo per il calciomercato in uscita del Milan. Nelle ultime ore si è parlato del forte interesse di Sampdoria e Cagliari, con i rossoneri che però attendono di acquistare il sostituto di Simon Kjaer per liberarlo. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il classe 1999 partirebbe soltanto in prestito secco. Inoltre, ai due club sopra citati, si aggiunge anche l'attenzione della Salernitana nei suo confronti. Le Top News di oggi sul Milan: parla Kalulu, Giacinti saluta, il punto sulla difesa