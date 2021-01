Mercato Milan – Frenata per Firpo: problemi famigliari per il terzino

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Brusca frenata nella giornata di ieri nella trattativa tra Milan e Barcellona per portare in Italia Junior Firpo. Il terzino mancino di origine dominicana è stato individuato dal club rossonero come possibile alternativa a Theo Hernandez vista la partenza di Andrea Conti e uno slot rimasto libero nel reparto terzini. Firpo, tuttavia, se in un primo momento ieri si parlava di accordo totale tra le parti (prestito con diritto di riscatto), nel pomeriggio si sarebbe tirato indietro. Il motivo sarebbe di natura familiare, poiché la moglie nei prossimi mesi partorirà il loro secondogenito e non potrebbe seguirlo in questa avventura. Dunque, Firpo se lascerà il Barcellona vorrà farlo per un club spagnolo.

