Mercato Milan – Frattesi è un nome sulla lista: la concorrenza è agguerrita

Le ultime sul mercato del Milan. La rivelazione Davide Frattesi è un nome sul taccuino rossonero, ma la concorrenza è folta

Che il Milan sia sempre attento ai profili giovani per migliorare la sua rosa non è di certo un mistero. Il progetto avviato qualche anno fa ha dato i suoi frutti nell'immediato anche grazie all'inserimento di calciatori di esperienza come Zlatan Ibrahimović e Simon Kjaer. Per questo motivo non ci sono dubbi sulla linea da seguire anche per il futuro. Tra i tanti nomi monitorati c'è quello di Davide Frattesi, vera e propria rivelazione di questa Serie A con il Sassuolo, con il quale ha totalizzato 4 gol e un assist. Secondo quanto riferisce 'Il Giornale' oltre all'interesse dei rossoneri c'è anche quello di Roma, Juventus, Inter e Napoli. Milan, le top news di oggi: Diallo nome forte. Kessié via a zero.