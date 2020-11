Mercato Milan, Eriksen: “Futuro? Vedremo, devo decidere con l’Inter” / News

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Christian Eriksen, trequartista dell’Inter, non ha escluso una sua partenza in futuro. Nelle ultime ultime settimane si è parlato spesso dell’ipotesi Milan. L’intervista ai microfoni di ‘TV2’: “L’Inter? Non era quello che avevo sognato. Penso che tutti i calciatori vogliano giocare il più possibile, ma è l’allenatore che decide chi gioca”.

Sui tifosi

“C’è una situazione in cui la maggior parte dei tifosi mi vorrebbe veder giocare. E, ovviamente, è anche quello che vorrei io. L’allenatore ha un’idea diversa, che tu come giocatore rispetti”.

Sul mercato

“Futuro? Per adesso mi concentro sul calcio giocato. Vedremo se accadrà qualcosa o meno quando si aprirà la finestra di mercato. Per quanto ne so, comunque, sarò all’Inter anche dopo l’inverno. Poi devo decidere con il club“.

