Mercato Milan – Ds Crotone: “Messias sarà importante l’anno prossimo”

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato della corsa scudetto e di Junior Messias. Il brasiliano, come noto, è arrivato al Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto. Queste dichiarazioni sembrano togliere ogni dubbio sul suo futuro, perché Ursino dà per certo che il numero 30 vesta il rossonero anche in vista della prossima stagione. Queste le parole rilasciate a 'TuttoMercatoWeb'.