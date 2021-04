Mercato Milan – Donnarumma, il Psg si chiama fuori: rinnova Navas

Le ultime sul mercato del Milan. Opzione Psg tramontata per Gianluigi Donnarumma. Keylor Navas ha rinnovato fino al 2024

Il tormentone Gianluigi Donnarumma continua. La situazione tra il Milan e Mino Raiola è in completo stand-by vista la distanza consistente che regna ancora tra le parti. Il club ha fatto una proposta di 8 milioni di euro, mentre l'agente ne chiede 12. Difficile in queste condizioni che il rapporto possa andare avanti. Ma dove potrebbe andare Gigio in caso di addio? Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' le piste accostate da tempo al portiere classe 1999 sono due: Juventus e Psg. Due giorni fa, però, il club francese si è di fatto tirato fuori nella corsa a Donnarumma ufficializzando il rinnovo di Keylor Navas fino al 2024. Contratto di 7,5 milioni di euro per il portiere costaricano. Intanto il Milan si cautela: bloccato Maignan per il post Donnarumma. Le ultime