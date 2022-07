Mercato Milan – Diallo non parte per il Giappone con il PSG: il motivo

Abdou Diallo, difensore del PSG, non partirà insieme al resto della squadra per la tournée in Giappone: vivo l'interesse del Milan

Abdou Diallo, difensore del PSG, non partirà insieme al resto della squadra per la tournée in Giappone. Sul senegalese, infatti, c'è l'interesse del Milan. Lo riferisce su Twitter Benjamin Quarez, giornalista de Le Parisien. La decisione è stata presa dal giocatore insieme al ds Luis Campos per facilitare l’eventuale cessione di Diallo, che viene spesso accostato (come detto) anche al Milan.