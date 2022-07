Mercato Milan – Di Marzio: “Ziyech, contatti continui. Fiducia crescente”

Gianluca Di Marzio , all'interno di 'Calciomercato - L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra il Milan e il Chelsea per Hakim Ziyech . Un interesse, quello per il marocchino, che noi di vi abbiamo anticipato ormai da diversi giorni. Queste le dichiarazioni.

"Ne stiamo parlando da alcuni giorni e anche oggi ci sono stati dei contatti continui. Ziyech il primo grande obiettivo di Maldini e Massara dopo il rinnovo ufficializzato oggi. Il Milan sta cercando la formula giusta, ma la fiducia sta crescendo. Non so in che tempi, ma si sta lavorando per averlo a disposizione al più presto".