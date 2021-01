Mercato Milan – Di Marzio: “Tomori, si chiude lunedì. Riflessioni per Mandzukic”

Mercato Milan, le ultime su Tomori e Mandzukic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato l’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Fikayo Tomori e Mario Mandzukic. Le ultime: “Oggi non ci sono stati passi avanti per Mandzukic. Il Milan continua la sua riflessione se fare questa operazione. La priorità erano centrocampista e difensore. Dopo l’ufficialità di Meité, i rossoneri vogliono chiudere Tomori per lunedì. Dopo Cagliari si deciderà se procedere verso questa seria tentazione”. Calciomercato Milan – Rompe con i Real Madrid: Maldini ci pensa. VAI ALLA NOTIZIA >>>