Mercato Milan – Di Marzio: “Segnali positivi da Bailly. Occhi su Casale”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Queste le sue parole: "Continua senza grandi ansie la ricerca del difensore. In attesa di capire se il Psg apre al prestito di Diallo, tra i giocatori proposti che non giocano nelle loro squadre e che possono arrivare in prestito, quello che sta facendo arrivare segnali più positivi è Bailly. Dipende dal Milan valutare se è il giocatore giusto da tutti i punti di vista. Se il Milan decidesse di andare forte su di lui l'affare potrebbe andare a buon fine. Il Diavolo guarda anche in Italia, uno dei giocatori che sta seguendo è Casale. Ha provato a capire se si può fare subito in prestito, ma il Verona al momento non vuole darlo. Di certo però continuerà a monitorarlo. Per Bremer è lotta con l'Inter a giugno". Le Top News di oggi sul Milan: parla Kalulu, Giacinti saluta, il punto sulla difesa