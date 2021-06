Mercato Milan – Di Marzio: “Ritorno di fiamma per Firpo, apertura del giocatore”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito le ultime notizie sul mercato del Milan: Queste le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito le ultime notizie sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Il Milan è tornato sull'esterno sinistro del Barcellona che già a gennaio il Milan aveva contattato per fare il vice Theo. Il giocatore ha aperto al Milan e il Milan ha aperto al trasferimento: ci sono tutte le condizioni perché possa arrivare. Dipende un po' dalla formula: il Milan lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, vediamo se il Barcellona accetterà. Ma c'è un ritorno di fiamma del Milan su Firpo".