Mercato Milan – Di Marzio: “Renato Sanches, il Lille vuole darlo al Diavolo”

Gianluca Di Marzio , all'interno di 'Calciomercato - L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa del Milan per Renato Sanches . Ecco le sue dichiarazioni tra la volontà del Lille di cederlo ai rossoneri e quella del giocatore di non abbandonare la pista Psg.

"Bisogna capire se con l'eventuale intesa per De Ketelaere il Milan andrà avanti anche per Ziyech o aspetterà altre uscite. Discorso Renato Sanches: il Diavolo non lo ha mollato, forte dell'alleanza con il Lille. Il club francese preferisce darlo al Milan, ma il giocatore continua a flirtare con il Psg. Vediamo se la resistenza del Lille premierà Maldini e Massara, che vanno avanti su Sanches da quasi un anno".