Mercato Milan – Di Marzio: “Messias, accordo raggiunto. Cifre e dettagli”

Nelle scorse ore noi di PianetaMilan.it vi avevamo anticipato il riscatto vicino di Junior Messias e, aggiungiamo, che l'ex Crotone continuerà a giocare nel Milan. Non risultano concrete la possibilità di un suo trasferimento, magari in prestito, in altri club come il Monza. Il trequartista del Milan? Ecco l'ultima idea di mercato di Maldini e Massara >>>