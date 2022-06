Mercato Milan – Di Marzio: “I rossoneri puntano tantissimo su Lazetic”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato - L'Originale', ha parlato del mercato del Milan e, in particolare, del futuro di Marko Lazetic, attaccante classe 2004 arrivato lo scorso gennaio. Il noto giornalista si è detto sicuro che il club rossonero punti fortissimo sul serbo per il futuro. Per questo motivo un prestito potrebbe rappresentare l'ideale per farlo giocare e, di conseguenza, favorire la sua crescita. Le Top News di oggi sul Milan: Scaroni su Maldini e Massara, indiscrezione su Dybala