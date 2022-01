Mercato Milan – Di Marzio: “Il Diavolo non ha prenotato Belotti”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Alla domanda se Andrea Belotti rimarrà al Torino, l'esperto ha ricordato l'interesse del Toronto nei confronti del 'Gallo'. La sua permanenza in granata è molto difficile ma, ha sottolineato, il Milan non ha prenotato l'attaccante che interessa dai tempi della gestione cinese. Belotti dovrebbe cambiare maglia non prima di giugno. Il Milan comunica la positività di un calciatore: la nota del club