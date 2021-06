Mercato Milan – Di Marzio: “Giroud, c’è l’accordo. Si aspetta il Chelsea”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti che riguardano il mercato del Milan

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti che riguardano il mercato del Milan: Queste le dichiarazioni: "Attacco? Di tutti i nomi Giroud è il preferito. E' un giocatore pronto e sta ancora molto bene, può garantire al Milan esperienza e sa giocare con la squadra. Il Milan ha l'accordo col giocatore, 2 anni di contratto a 3,5 + bonus. Il Chelsea mantiene sempre opzioni unilaterali per rinnovare i contratti in scadenza. Gli agenti confermano che il giocatore si può liberare. Il Milan aspetta che gli agenti di Giroud si muovano per far rispettare la promessa fatta del Chelsea".