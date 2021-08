Mercato Milan – Di Marzio: “Faivre, il Diavolo vorrebbe abbassare il prezzo”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti si mercato sul Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti si mercato sul Milan. Queste le dichiarazioni: "Arriva Bakayoko domani mattina, visite e poi firma. Manca il trequartista più eventualmente Adli del Bordeaux. Il Milan ha continuato la trattativa con il Brest per Faivre, un giocatore simile a Calhanoglu: trequartista molto tecnico che può giocare anche a centrocampo. I rossoneri vorrebbero abbassare un po' il prezzo. Non è stato abbandonato il discorso Messias, ma è chiaro che Elliott preferisce investire su giocatori giovani. Maldini e Massara però insistono su Messias, che continua a piacere"