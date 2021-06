Mercato Milan – Di Marzio: “Diaz in chiusura. Fiducia Giroud, su Kessie…”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Brahim Diaz in chiusura, accordo praticamente raggiunto. Accordo per un prestito a 3 milioni con diritto a 25 con contro riscatto a favore del Real a 27 milioni. Per il rinnovo di Kessie il Milan farà il massimo sforzo, ha già fatto offerta e la alzerà. Su Dalot non c'è l'accordo, lo United preferisce venderlo, ha diverse offerte, se non si sblocca c'è Odriozola. Giroud, c'è fiducia. Ora che è finito l'Europeo si può fare o a parametro zero e con un indennizzo simbolico. Jovic, c'è l'apertura al prestito, ma ha ingaggio molto alto. La prima scelta è però Giroud. Per il terzino sinistro un nome su cui ri ragiona è quello di Gudmunsson".