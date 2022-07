Mercato Milan – Di Marzio: “Daniel Maldini al Verona, siamo ai dettagli”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato - L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan e, in particolare su Daniel Maldini. Il noto esperto riferisce come il figlio d'arte sia ormai ad un passo dal passaggio al Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. In questo modo i rossoneri non perderanno totalmente il controllo sul giocatore, ma avranno la possibilità di riacquistarlo in caso di exploit in maglia scaligera. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>