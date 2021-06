Mercato Milan – Di Marzio: “Damsgaard piace molto, si valuta un’offerta”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Non so se c'è lo zampino di Kjaer, ma il danese Damsgaard piace molto. Non c'è una trattativa con la Sampdoria, ma il Milan è lì. L'unica perplessità è che il giocatore quest'anno ha giocato a sinistra e in questa posizione il Milan è coperto. Potrebbe però giocare anche a destra perché è molto duttile. Vedremo se il Milan farà sul serio nei prossimi giorni". Queste le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Ziyech, Ceballos e molto altro