Mercato Milan – Di Marzio: “Conti, si inserisce il Parma”

Mercato Milan, le ultime su Conti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all'interno di Calciomercato l'Originale, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Andrea Conti. e ultime: "Su Conti c'è la Fiorentina, che però non ha fatto offerta ufficiali. Per questo motivo il Parma sta cerca di approfttarne sfruttando la conoscenza di D'Aversa con il giocatore, allenato in passato. Vedremo chi la spunterà".