Mercato Milan – Di Marzio: “Contatti in corso per Meité in prestito” / News

Mercato Milan, contatti per Meité

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come vi abbiamo anticipato ieri con una nostra esclusiva, Kouadio Koné è ormai sfumato perché ad un passo dal Borussia Monchengladbach. Per questo motivo la dirigenza sta pensando a delle soluzioni alternative. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio ci sono dei contatti in corso con il Torino per Soualiho Meité, centrocampista classe 1994 del Torino. L’idea rossonera sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, ma occhio anche alla concorrenza del Verona. Valutazioni in corso per Paolo Maldini e Massara, che stanno cercando di capire se imbastire una vera e propria trattativa per il francese. Maldini e Massara svelano tutti i retroscena sulla ricerca degli allenatori prima della conferma di Pioli: le parole >>>