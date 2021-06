Mercato Milan – Di Marzio: “Calhanoglu si è riavvicinato, però…”

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato di Hakan Calhanoglu. C'è stato un riavvicinamento con il Milan. Ecco il motivo

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro del trequartista del Milan Hakan Calhanoglu. Queste le dichiarazioni arrivate dagli studi di 'Sky Sport': "Calhanoglu si è riavvicinato al Milan. Non è un riavvicinamento decisivo, ma fino a qualche settimana fa sembrava certo il suo addio. Ora ha riparlato con Maldini. Il Milan non aumenta l'offerta, ma siccome le altre situazioni non convincono Calhanoglu fino in fondo se ne sta riparlando". Hakan Calhanoglu svela una telefonata con Paolo Maldini: ecco le ultime sul suo futuro