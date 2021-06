Mercato Milan – Di Marzio: “Brescianini al Monza in prestito, è fatta”

Le ultime sul mercato del Milan. Marco Brescianini andrà a giocare nuovamente in prestito: è fatta per il suo passaggio al Monza

Tra i tanti calciatori che torneranno al Milan c'è Marco Brescianini. Un passaggio in rossonero che però sarà soltanto potenziale. Dopo l'esperienza dello scorso anno in Serie B alla Virtus Entella, il centrocampista di proprietà dei rossoneri è pronto ad una nuova avventura in cadetteria. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, infatti, è fatta per il suo trasferimento al Monza. Nelle prossime ore ci sarà lo scambio dei documenti, mentre per giovedì sono già previste le visite mediche. Il Diavolo punta il grande colpo di mercato dell'estate! Le ultime news