Mercato Milan – Di Marzio: “Brahim Diaz operazione conclusa. Mezza idea Aurier”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Ha rinnovato Calabria fino al 2025: stipendio da 2 milioni più bonus. Il Milan deve prendere due esterni difensivi. Sta aspettando ancora qualche giorno lo United per capire se aprirà al prestito di Dalot. Se non ci sarà apertura si andrà su Odriozola. C'è una mezza idea Aurier del Tottenham, ma gli inglesi non lo vogliono dare in prestito. Poi c'è anche il discorso trequartista da capire con calma. Brahim Diaz è un'operazione conclusa, siamo allo scambio di documenti. Poi c'è la priorità Kessie, che non è un acquisto da fare ma è come se lo fosse".