Di Marzio: “Il Milan guarda Ziyech e Rafinha per sostituire Calhanoglu”

Gianluca Di Marzio ha spiegato che Brahim Diaz non sarà il sostituto di Calhanoglu: tra i nomi sondati spiccano quelli di Ziyech e Rafinha

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile sostituto di Hakan Calhanoglu al Milan. Ecco quali nomi sono stati accostati al club rossonero. "Il Milan rimane ad un passo nel concludere la trattativa con il Real Madrid per Brahim Diaz. Il suo arrivo non dipende dalla cessione o meno di Calhanoglu, dunque i rossoneri sono comunque alla ricerca di un sostituto del turco. Il Milan valuterà alcuni nomi, magari punterà gli occhi su Ziyech del Chelsea o su Rafinha del PSG, dunque su quei calciatori che trovano poco spazio nei grandi club europei. Ad oggi, però, non c'è un giocatore individuato dalla società come per dire 'prendiamo quello'. Il Milan valuterà con calma il profilo ideale per sostituire Calhanoglu.