Mercato Milan – Dg Stella Rossa: “Lazetic, tutto fatto con il Diavolo”

Il dg della Stella Rossa, Zvezdan Terzić, ha confermato l'accordo per il passaggio di Marko Lazetic al Milan. Queste le dichiarazioni riportate da Telegraf.rs: "C'è stato l'interesse di grandi club per Lazetić, abbiamo avuto offerte da Zenit, Salisburgo, Fiorentina... Sono indicazioni che ripagano gli investimenti enormi nel nostro settore giovanile, che ci costa tre milioni di euro all'anno. Il trasferimento di Lazetic al Milan è indice del buon lavoro svolto negli anni. Ieri abbiamo concordato tutto con il Milan, ora mi aspetto che Lazetic negozi le sue condizioni tramite i suoi agenti e firmi il contratto. Per la Stella Rossa è un grande riconoscimento avere un proprio giocatore al Milan dopo 30 anni".