Mercato Milan – De Ketelaere sempre più vicino: aumenta la fiducia

Charles De Ketelaere è l'obiettivo di calciomercato numero uno del Milan per la trequarti. I rossoneri, dopo un primo approccio con il Brugge, stanno adesso affondando il colpo e contano di chiudere l'operazione al più presto. Stando a quanto riferisce il giornale belga 'RTL Sport' il giocatore è sempre più vicino .

Il club rossonero ha presentato una nuova offerta che ha toccato quota 30 milioni di euro. A questo punto il Diavolo attende la risposta del Brugge, che farà di tutto per ottenere la cifra più alta possibile dalla cessione. Quel che è certo è che da via Aldo Rossi c'è fiducia sul buon esito dell'operazione. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>