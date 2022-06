Mercato Milan – De Ketelaere, Noa Lang nell’operazione per lo sconto?

Charles De Ketelaere è un obiettivo di calciomercato del Milan. Si studia lo sconto con il Brugge, magari con Noa Lang nell'affare

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, sulla questione Charles De Ketelaere . Innanzitutto è molto difficile che una contropartita tecnica possa soddisfare il Brugge, dunque ci sarà da sborsare denaro fresco per portare il giovane talento in rossonero: base d'asta 40 milioni di euro . Una cifra tutt'altro che irrisoria che però il Diavolo potrebbe limare con una formula che prevedrebbe un doppio affare con i belgi.

Il Milan ha messo nel mirino anche un altro calciatore del Brugge, vale a dire Noa Lang, che si è già promesso al Diavolo per una cifra che va tra i 20 e i 22 milioni di euro. E allora ecco che potrebbe andare in porto un'unica operazione che farebbe abbassare la valutazione di De Ketelaere. Lo scenario non è facile da immaginare perché il Brugge sembra intenzionato a tenersi stretto il giocatore per un'altra stagione. Ma nulla può essere escluso: se la trattativa per Lang decollasse allora ecco che l'effetto domino sarebbe pronto. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato