Mercato Milan – De Ketelaere, Diavolo stregato: c’è il sì del giocatore

Le ultime di mercato sul Milan. Charles De Ketelaere è il nome preferito per la trequarti: c'è il sì del giocatore e del Brugge a trattare

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, sul nome del momento: Charles De Ketelaere. In un mercato che mette in saldo calciatori importanti, i rossoneri si sono innamorati di un ventunenne belga che non ha avuto altre esperienze, se non nel Brugge. Il classe 2001 è il prescelto per la trequarti e, dunque, il Milan sta muovendo passi concreti per portarselo a casa. Due giorni fa Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato il suo agente, Tom De Mul, con il quale si sono garantiti apprezzamento reciproco. Per il Milan è una priorità e il giocatore ha fatto sapere che si trasferirebbe di buon grado nella squadra Campione d'Italia.

Rilancio e concorrenza

Il Milan, nei giorni scorsi, ha presentato un'offerta da 20 milioni di euro più bonus, ma è pronto ad aumentarla nei prossimi giorni per arrivare intorno ai 30. Il Leeds si era già spinto a queste cifre, con il Diavolo che è ben consapevole di avere minore forza economica in caso di aste al rialzo. Le due squadre, però, hanno due appeal totalmente differenti. Si aspetta dunque che De Ketelaere si dichiari al Milan e che spinga il Brugge a chiudere l'affare. Il tempo sarà un fattore determinante: con il passare dei giorni, infatti, potrebbero presentarsi tanti altri club al cospetto dei belgi. Il che rappresenterebbe un problema non di poco conto. La 'Rosea' sottolinea che, qualora dovessero presentarsi 5-6 club di Premier League, questi diventerebbero subito favoriti. In caso contrario la prima scelta sarebbe il Milan. Al momento, dunque, le possibilità di chiudere intorno ai 30 milioni sono buone.

Ingaggio, nessun problema

L'ingaggio da garantire a De Ketelaere non sarebbe affatto un problema: pronto un quinquennale da 2/2,5 milioni di euro a stagione, magari con bonus. Stipendio raddoppiato per lui, tetto ingaggio salvo per il Milan e tutti contenti. Il giocatore farà un passo deciso verso il Milan? E per il Milan sarebbe un rischio? Per la seconda domanda la risposta è sì, ma si tratterebbe di un rischio affascinante. Per la prima domanda bisogna attendere ancora qualche giorno. Milan, non solo trequarti: Maldini e Massara hanno scelto il difensore. Le ultime news di mercato