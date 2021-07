Mercato Milan – Daramy, nuovi contatti: il Copenaghen fissa il prezzo

Le ultime sul mercato del Milan. I rossoneri continuano a tenere vivi i contatti con il Copenaghen per Mohamed Daramy. Le cifre

Nelle scorse settimane è emerso un nome nuovo per il Milan per quanto riguarda il ruolo di esterno. Un interesse che, in questo momento, sembra tutt'altro che di circostanza. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com', infatti, stanno proseguendo spediti i contatti con il Copenaghen per Mohamed Daramy. Frederic Massara sta parlando con l'agente del giovane talento classe 2002 per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione.